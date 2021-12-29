Охотин пообещал и дальше бороться за разблокировку ресурса. Однако добавил, что не питает иллюзий относительно результата.

В понедельник, 4 июля, стало известно, что суд отменил решение о блокировке сайта "ОВД-Инфо"* и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает ЗАКС.ру со ссылкой на представителей сайта.

На сегодняшний день домен ovdinfo.org остается недоступным из-за того, что для разблокировки Роскомнадзор затребует бумаги, которые суд выдаст представителям проекта позже.

По словам сооснователя проекта Григория Охотина, разблокировка "редкая по нынешним временам победа здравого смысла и права, но победа — маленькая". Охотин пообещал и дальше бороться за разблокировку ресурса. Однако добавил, что не питает иллюзий относительно результата.

Напомним, что сайт заблокировали в конце декабря прошлого года согласно решению Луховицкого районного суда в Подмосковье, посчитавшего правозащитников виновными в "пропаганде экстремизма и терроризма". В Кремле на блокировку отреагировали предположением, что речь идет о "единичном случае", а не о массовой тенденции.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Фото: Piter.tv

