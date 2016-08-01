В организации не знают причины блокировки ресурса.

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (включен в реестр Минюста РФ как незарегистрированное объединение, выполняющее функцию иностранного агента). Об этом рассказали представители организации в собственном Telegram-канале.

Мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки. Естественно, мы будем выяснять детали и добиваться разблокировки сайта. пост активистов

Напомним, что правозащитники специализируются на статистике задержаний и протестной тематике. Сейчас их сайт не открывается браузерами. В перечень онлайн-ресурсов, к которым ограничен доступ на территории РФ, "ОВД-Инфо" попали согласно постановлению Луховицкого суда Московской области от 20 декабря 2021 года.

Госдума ввела внесудебную блокировку сайтов, продающих ковид-сертификаты.

Фото: Piter.tv

