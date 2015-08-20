Госдума ввела внесудебную блокировку сайтов, продающих ковид-сертификаты

Правки приняты в третьем завершающем чтении.

Госдума России ввела внесудебную блокировку сайтов, продающих ковид-сертификаты. Такое заявление сделали депутаты в рамках пленарного заседания в нижней палате парламента. Законопроект одобрен в третьем чтении. Изменения касаются онлайн-ресурсов, торгующих фальшивыми медицинскими документами о вакцинации и результатах ПЦР-тестирования. Правки будут внесены в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Уточняется, что генеральный прокурор РФ или его заместители смогут обратиться в надзорное ведомство (Роскомнадзор) с требованием ограничить доступ к интернет- ресурсам с запрещенными сведениями, на которых можно приобрести поддельные ковид-сертификаты.

Александр Хинштейн объяснил журналистам, что формулировка "предоставляющий право или освобождающий от ответственности" в настоящее время уже существует в российском законодательстве. СОгласно новой норме, она будет корреспондироваться с уголовной ответственностью за подделку сертификатов.

Госдума приняла закон о праве проводить допросы онлайн.

Фото: Piter.tv

