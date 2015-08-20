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Госдума ввела внесудебную блокировку сайтов, продающих ковид-сертификаты
Сегодня, 12:23
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Госдума ввела внесудебную блокировку сайтов, продающих ковид-сертификаты

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Правки приняты в третьем завершающем чтении.

Госдума России ввела внесудебную блокировку сайтов, продающих ковид-сертификаты. Такое заявление сделали депутаты в рамках пленарного заседания в нижней палате парламента. Законопроект одобрен в третьем чтении. Изменения касаются онлайн-ресурсов, торгующих фальшивыми медицинскими документами о вакцинации и результатах ПЦР-тестирования. Правки будут внесены в федеральный закон  "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

Уточняется, что генеральный прокурор РФ или его заместители смогут обратиться в надзорное ведомство (Роскомнадзор) с требованием ограничить доступ к интернет- ресурсам с запрещенными сведениями, на которых можно приобрести поддельные ковид-сертификаты.

Александр Хинштейн объяснил журналистам, что формулировка "предоставляющий право или освобождающий от ответственности" в настоящее время уже существует в российском законодательстве. СОгласно новой норме, она будет корреспондироваться с уголовной ответственностью за подделку сертификатов.

Госдума приняла закон о праве проводить допросы онлайн.

Фото: Piter.tv
 

Теги: qr-коды, блокировка сайтов, госдума, ковид-сертификаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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