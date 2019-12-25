Госдума приняла закон о праве проводить допросы онлайн

Документ одобрен в третьем чтении.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла законопроект, которые дает возможность следвателю или прокурору проводить допрос, очную ставку или опознании в онлайн-режиме. Речь идет о мероприятиях как в отношении подозреваемых, так и свидетелей, потерпевших граждан и сторон, экспертов. Документ принят в третьем завершающем чтении.

Путем использования систем видеоконференц-связи государственных органов, осуществляющих предварительное расследование, при наличии технической возможности по предусмотренным УПК РФ общим правилам производства следственных действий. пояснительная записка

Депутаты уточнили, что протокол проводимых мероприятий будет составлен в соответствии с требованиями УПК РФ. В нем будет указана дата проведения, место и время следственных мероприятий и местонахождение его участников. Официальные представители должны разъясняться рава и обязанности членов допроса или ставки, а также уведомлять участников о записи протокола.

Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание экстремизма.

Фото: Piter.tv

