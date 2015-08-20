Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание экстремизма

Документ одобрен в третьем завершающем чтении.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о блокировке сайтов, оправдывающих экстремизм и терроризм, а также онлайн-ресурсов, распространяющих ложные сообщения о терактах. Документ одобрен в завершающем третьем чтении. Согласно нововведению, если в интернете появятся сведения или соответствующая информация, то генеральный прокурор РФ или его помощники смогут обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсу.

Напомним, что еще во втором чтении нижняя палата приняла предложенную депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским поправку о блокировке сайтов, распространяющей ложны сообщения о террористических актах.

Все изменения касаются закона "Об информации, информационных технологиях и связи".

Минпромторг ожидает роста торгового оборота в России на 7% по итогам 2021 года.

Фото: Piter.tv

