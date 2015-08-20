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Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание экстремизма
Сегодня, 12:07
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Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание экстремизма

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Документ одобрен в третьем завершающем чтении.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о блокировке сайтов, оправдывающих экстремизм и терроризм, а также онлайн-ресурсов, распространяющих ложные сообщения о терактах. Документ одобрен в завершающем третьем чтении. Согласно нововведению, если в интернете появятся сведения или соответствующая информация, то генеральный прокурор РФ или его помощники смогут обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсу.

Напомним, что еще во втором чтении нижняя палата приняла предложенную депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским поправку о блокировке сайтов, распространяющей ложны сообщения о террористических актах. 

Все изменения касаются закона "Об информации, информационных технологиях и связи".

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Фото: Piter.tv
 

Теги: блокировка сайтов, госдума, законопроект, оправдание терроризма, экстремизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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