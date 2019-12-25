Минпромторг ожидает роста торгового оборота в России на 7% по итогам 2021 года

Денис Мантуров рассказал об изготовлении отечественных электромобилей.

Минпромторг России ожидает роста торгового оборота в России на 7% по итогам 2021 года. Такое заявление в рамках правительственного часа на пленарном заседании в нижней палате парламента от 21 декабря сделал Денис Мантуров. Глава профильного ведомства объяснил политикам, что изготовление электрофургонов Ford Transit будет возможно через год. Работы начнутся на территории завода в Елабуге.

Переходя от внешней к внутренней торговле, хотел бы отметить, что несмотря на ограничения пандемии, ее оборот растет на 7%. Вместе с тем меняется поведенческая модель потребления, что отчетливо показывает динамика онлайн-продаж. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

В настоящее время российский Минпромторг рассматривает заключение СПИКов по легковым электромобилям "Камаза" и "Автотора".

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