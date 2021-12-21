Денис Мантуров сообщил о создании препаратов для вакцинирования населения в РФ.

Россия произвела более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса. Об этом на правительственном часе на пленарном заседании Государственной Думы рассказал министр промышленности Денис Мантуров. Он выступил перед депутатами нижней палаты парламента 21 декабря. Чиновник пояснил политикам, что в текущем году изготовление препаратов в отечественной фармацевтической индустрии возросло примерно на 20%.

Совокупно на 12 площадках сделано свыше 300 млн комплектов полных доз и мы с запасом закрываем потребности в вакцинации нашего населения. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Напомним, что ранее эксперт говорил журналистам о том, что РФ в следующем году сможет произвести до 2 млрд комплектов доз вакцин, необходимых для профилактики коронавируса. Речь идет о прививках "Спутник V" "Спутник лайт", "Ковивак" и "Эпиваккорона".

Мантуров: прототип водородных заправок появится в РФ в 2023 году.

Фото и видео: Госдума РФ