Мантуров: прототип водородных заправок появится в РФ в 2023 году

Глава Минпромторга назвал сроки реализации амбициозного энергетического проекта РФ.

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров рассказал депутатам Государственной Думы о том, что прототип водородных заправок появится в РФ в 2023 году. Такое заявление чиновник представил представителям нижней палаты правительства во время правительственного часа на пленарном заседании 21 декабря. По словам специалиста, отечественная промышленность снабдит ТЭК технологиями по изготовлению, хранению и транспортировки водорода.

Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Мантуров: семь регионов России остаются на особом контроле по обеспечению медкислородом.

Фото и видео: Госдума РФ

