Мантуров: прототип водородных заправок появится в РФ в 2023 году

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров рассказал депутатам Государственной Думы о том, что прототип водородных заправок появится в РФ в 2023 году. Такое заявление чиновник представил представителям нижней палаты правительства во время правительственного часа на пленарном заседании 21 декабря. По словам специалиста, отечественная промышленность снабдит ТЭК технологиями по изготовлению, хранению и транспортировки водорода.
Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта.
Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ
Мантуров: семь регионов России остаются на особом контроле по обеспечению медкислородом.
Фото и видео: Госдума РФ
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