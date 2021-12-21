Мантуров: семь регионов России остаются на особом контроле по обеспечению медкислородом

В Минпромторге рассказали о закупках медресурса из-за границы.

Семь российских регионов находятся на особом контроле Минпромторга по вопросу снабжения больниц медицинским кислородом. Такое заявление в рамках правительственного часа в нижней палате парламента сделал Денис Мантуров.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Если в октябре на особом контроле у нас было порядка 50 субъектов, то по состоянию на вчерашний день это число снизилось до семи. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт подчеркнул депутатам Государственной Думы, что потребность в медицинском кислороде с начала распространения коронавирусной инфекции по стране выросла более чем в 15 раз. При этом поставки на территорию РФ осуществляются в том числе из-за границы. При этом с лета текущего года кабмин вывел все имеющиеся производственные мощности нп предельную загрузку. Чиновники организовали дополнительно переброску и медикализацию технического кислорода на предприятиях металлургии, химии и ОПК. В проектах Минпромторгу помогают оборонное ведомство, "Роскосмос", Росатом.

Мантуров: РФ в 2022 году сможет произвести 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

Фото и видео: YouTube / Госдума России

