Мантуров: РФ в 2022 году сможет произвести 2 млрд доз вакцин от коронавируса

В Минпромторге отчитались о вакцинах, выпущенных в гражданский оборот.

Российский глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что РФ в 2022 году сможет произвести 2 млрд доз вакцин от коронавируса. Такое заявление чиновник сделал в интервью журналисту Сергею Брилеву в рамках вечернего шоу "Вести в субботу", выходящего на телеканале "Россия-1". Специалист уточнил, что достичь рекордных показателей страна сможет благодаря мощностям внутри РФ.

У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в 2 млрд. Это и двухкомпонентный "Спутник V", и лайт, и другие вакцины. И до конца года будет произведено всего 300 млн доз. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт напомнил журналистам о том, что сейчас гражданский оборот производители ввели более 100 млн комплектов вакцин. Ранее Мантуров заявил, что Россия ввела в оборот 95 млн доз вакцин от коронавируса.

Фото: Минздрав России

