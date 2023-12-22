В Подольске за разбой и угон машины задержаны двое мужчин

Полицейские нашли пассажиров, напавших на водителя такси.

Российские правоохранительные органы из города Подольска в Московской области раскрыли разбойное нападение на таксиста, а также угона его автомобиля. В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что в вечернее время пассажиры воспользовались для общения между собой мессенджером, в котором договорились напасть на водителя машины. Доехав из Москвы до пункта назначения, злоумышленники брызнули перцовым баллончиком в лицо потерпевшему. Затем они вытолкали мужчину из салона транспортного средства, после чего скрылись с места преступления на чужой легковой машине.

Доехав до Домодедово, один из злоумышленников покинул угнанную иномарку, а его подельник направился обратно в столицу. пресс-служба МВД РФ по Подмосковью

Потерпевший обратился в дежурную часть полиции Подольска. Спустя некоторое время указанный в ориентировке угнанный автомобиль обнаружили столичные инспекторами в Южном Бирюлево. Оперативники начали преследование подозреваемого. Пытаясь скрыться, шофер врезался в ограждение. Затем подозреваемого задержали. Позже в Люберцах был пойман второй участник преступления. Сейчас в отношении фигурантов ведется расследование по статьям 162 и 166 УК РФ. Оба мужчины отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа