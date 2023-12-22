Группа автоподставщиков в Ульяновске обманула страховую на 3 млн рублей

Полиция направила материалы дела для рассмотрения о существу в суд.

На территории Ульяновской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Специалисты заметили, что местный житель из областного центра разработал криминальную схему, которая позволяла ему и сообщникам обманным путем похищать денежные средства от страховых компаний. В ее реализации плана злоумышленнику помогали еще восемь человек. Каждое ДТП было связано с дорогостоящей иномаркой, водитель которой выступал в роли потерпевшей стороны.

Во время столкновений автомобилей один из соучастников изображал случайного свидетеля. Проезжая мимо, он фиксировал постановочную аварию на видеорегистратор. пресс-служба МВД по региону

Далее авария оформлялась через европротокол. К этому документу прилагались видеоматериалы, которые затем направлялись в страховую компанию для получения выплат. Затем машины ремонтировались и снова направлялись для участия в мошеннической схеме. В общей сложности аферисты смогли получить незаконным путем более трех миллионов рублей (за десять инкриминируемых эпизодов). В настоящее время фигурантам расследования предъявлено обвинение ао части 4 статьи 159.5 УК РФ. Двое злоумышленников находятся под запретом определенных действий,еще семеро остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что 24 тома уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд города Ульяновска.

В ЛНР задержаны подозреваемые в организации схемы телефонного мошенничества.

Фото и видео: МВД медиа