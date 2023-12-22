В ЛНР задержаны подозреваемые в организации схемы телефонного мошенничества.

Полиция задержала семерых участников ОПГ, включая организаторов.

Российские правоохранительные органы из Орловской области совместно с сотрудниками Сводного отряда полиции МВД России в Луганской народной республике задержали подозреваемых, связанных с телефонным мошенничеством. Известно, что уголовные дела возбуждены в рамках продолжения расследования. Потерпевшими оказались пожилые жители города Орел. Полиция установила, что злоумышленники работали по стандартной схеме. Они делали звонки пенсионерам и говорили им о том, что родственники стали виновниками дорожной аварии. Для того, чтобы избежать уголовного преследования, от жертв мошенничества требовали через посредников передать крупные денежные суммы.

К обманутым приезжали курьеры, которые забирали деньги. Часть средств они оставляли себе, а остальное через банковские счета подставных лиц переводили организаторам криминального бизнеса. пресс-служба МВД РФ

Сначала полицейские задержали пятерых участников преступной организованной группы, исполнявших различные роли в криминальной схеме. После оперативники установили, что колл-центр располагался в заброшенном строении, размещенном в поселке Изварино на территории ЛНР. Там же были задержаны предполагаемые организаторы криминального бизнеса. Все семь фигурантов дела отправлены под стражу.

В Ленобласти продолжают искать одного из подростков, упавших в реку в авто под Рощино.

Фото и видео: МВД Медиа