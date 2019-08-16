"Теневой" банкир создал 8 частных компаний и обналичил не менее 121 млн рублей в Петербурге

Прибыль злоумышленника составила не менее 12,8 млн рублей.

"Теневой" банкир успел легализовать более 121 миллиона рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД РФ по Петербургу и области задержали предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии оперативников, мужчина привлекал физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля имеющихся у них денежных средств. Злоумышленник выступал организатором преступной схемы и координировал незаконную деятельность. Также он изготавливал документы и выдавал наличные. "Офис" находился на улице Дмитрова. За время своей деятельности он успел создать 8 частных компаний.

По предварительным данным, с 2016 по 2017 год мужчина обналичил не менее 121 млн рублей за вознаграждение не менее 7,5% от общей суммы. Его доход составил не менее 12,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

Фото: Piter.TV