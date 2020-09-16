Полет Ту-160 над Северной Атлантикой стал ответом на провокации НАТО

На сопровождение российского борта поднимались силы Норвегии.

Полет российского самолета Ту-160 над Северной Атлантикой стал ответом на провокации НАТО. "Репортер" сообщил о том, что полеты Ту-160 оказались непосредственно связаны с пребыванием B-52 ВВС США около государственных границ РФ. Военные продемонстрировали Великобритании и США готовность реагировать на угрозу бомбардировщиками. Экипажи подошли на такое расстояния к граница Британии, с которого можно было бы нанести удар по Лондону и авиабазе Фэрфорд, на которой размещены истребители.

Напомним, что у российских границ участились случаи подлета иностранных самолетов. На перехват бортов регулярно направляются экипажи истребителей. Накануне борты были замечены над акваторией Черного моря. Поведение стран-членов НАТО в РФ назвали провокационным и угрожающим безопасности региона. В тот же день Минобороны России направило в Северную Атлантику собственные самолеты. Для их сопровождения пришлось поднимать силы Норвегии.

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США.

Видео: Минобороны России