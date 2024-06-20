Покупатель избил продавца в магазине Москвы после возникшего накануне конфликта

Пострадавший находится в больнице.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов российской столицы контролирует установление обстоятельств причинения мужчине телесных повреждений. Известно, что конфликт произошел на территории местного супермаркета, размещенного в селе Былово поселка Краснопахарское между посетителем и сотрудником магазина. На следующий день недовольный клиент вернулся и снова затеял ссору, в ходе которой нанес потерпевшему удары по телу. В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. пациента пришлось госпитализировать.

Привлечение 23-летнего фигуранта у уголовной ответственности по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле. пресс-служба прокуратуры по городу

Суд дал 20 лет за убийство, совершенное по заказу брата бизнесмена Зимина.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы