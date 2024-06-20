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Покупатель избил продавца в магазине Москвы после возникшего накануне конфликта

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Пострадавший находится в больнице.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов российской столицы контролирует установление обстоятельств причинения мужчине телесных повреждений. Известно, что конфликт произошел на территории местного супермаркета, размещенного в селе Былово поселка Краснопахарское между посетителем и сотрудником магазина. На следующий день недовольный клиент вернулся и снова затеял ссору, в ходе которой нанес потерпевшему удары по телу. В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. пациента пришлось госпитализировать. 

Привлечение 23-летнего фигуранта у уголовной ответственности по части 1 статьи 111 УК РФ  (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле.

пресс-служба прокуратуры по городу

Суд дал 20 лет за убийство, совершенное по заказу брата бизнесмена Зимина.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: избиение, москва, прокуратура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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