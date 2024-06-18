Суд дал 20 лет за убийство, совершенное по заказу брата бизнесмена Зимина

В Москве приговорен бывший член Коптевской преступной группировки.

Судебная коптевская районна инстанция в Москве приговорила бывшего члена Коптевской преступной организованной группировки Сергея Замараева по прозвищу "Мэлс" к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание россиянин будет в колонии строгого режима. Мужчина признан виновным по уголовному делу об убийстве, которое было совершено по заказу брата предпринимателя Бориса Зимина (признан на территории России иностранным агентом) Сергея Зимина.

Суд признал виновным Замараева по части 2 стати 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений). пресс-служба суда

Напомним, что прокурор требовал для подсудимого 24 года лишения свободы. Перед этим присяжные признали Замараева виновным и не заслуживающим снисхождения. Сергей Зимин являлся одним из лидеров ОПГ. В 1998 году он организовал убийство своего конкурента по незаконному бизнесу Вячеслава Степанова. Для этого Сергея Зимин привлек Сергея Замараева, который отвечал в банде за силовые акции. В результате жертву расстреляли из автомата на Новопетровской улице столицы. Жертвой также стала одна из пассажирок проезжавшего мимо трамвая. Дополнительно еще трое случайных прохожих получили ранения. Фигурант расследования Зимин заочно арестован и объявлен в розыск. По имеющимся данным, сейчас подозреваемый находится за границей. В настоящее время разыскивается и Борис Зимин по статье за мошенничество.

Второй эпизод связан с убийством бизнесмена Владимира Кутепова, у которого возникли разногласия с лидерами Коптевской ОПГ. "Мэлс" производил слежку за домом жертвы и передавал всю информацию непосредственным исполнителям убийства. В результате мужчина был убит в 1999 году на Малой Черкизовской улице.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы, SHOT, 112