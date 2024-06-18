Во Владивостоке арестовали четверых подозреваемых в изнасиловании девушки

В Приморском крае возбуждено уголовное дело.

На территории города Владивостока правоохранительные органы арестовали четверых подозреваемых в групповом изнасиловании девушки. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники следственного управления по Приморскому краю. В надзорном ведомстве уточнили, что мигранты из Средней Азии совершили противоправные действия в отношении сексуальной неприкосновенности сотрудницы кафе. Инцидент произошел на местном пляже.

Преступление совершено ранее во вторник, 11 июня. Известно, что около кафе, размещенного в районе бухты Лазурная, мужчины стали угрожать жертве ножом. Они изнасиловали девушку. Затем злоумышленников удалось поймать в аэропорту. Они планировали скрыться из страны. Еще один сообщник был задержан в самом городе. По факту произошедшего ведется уголовное дело о нападении на 21-летнюю потерпевшую. В региональной прокуратуре заметили, что пострадавшая - уроженка Алтайского края. Сейчас профильное ведомство организовало проверку законности пребывания иностранцев на территории РФ.

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Фото и видео: Прокуратура по Приморскому краю