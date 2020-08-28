Транспортная прокуратура отреагировала на летавший над Коркинским озером вертолет

О "пируэтах" вертолета рассказали очевидцы в социальных сетях.

Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на маневрирование вертолета над Коркинским озером в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований примет меры. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

О "пируэтах" вертолета рассказали очевидцы в социальных сетях. Судя по видеозаписи, опубликованной в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", транспорт летал низко – над головами отдыхающих. Управлявший им сделал несколько кругов и удалился с озера.

Ранее петербуржцы ожидали вылета из Антальи более восьми часов.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург