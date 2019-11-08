Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть. Отчет независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association показал, что поколение Y раньше теряет здоровье. К данной категории относятся молодые люди, рожденные с 1991-го по 1996 год.
Смертность среди миллениалов по сравнению с предыдущим поколением в 1,5 раза выше. Основными проблемами в образе жизни ученые считают высокий уровень самоубийств, депрессию, повышенный холестерин и гипертонию, гибель от передозировок наркотиками.
Несмотря на это миллениалов считают самым образованным поколением, которое когда-либо видел мир. Добиться успехов в работе им чаще всего мешают именно проблемы со здоровьем. Если ситуация не изменится, то миллениалов ждет 40% смертность по сравнению с поколением Х в том же возрасте.
Ранее Piter.tv писал о том, что эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/Rauce Padgett
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