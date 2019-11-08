В Америке изучили проблемы, с которыми чаще всего сталкивается поколение Y.

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть. Отчет независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association показал, что поколение Y раньше теряет здоровье. К данной категории относятся молодые люди, рожденные с 1991-го по 1996 год.

Смертность среди миллениалов по сравнению с предыдущим поколением в 1,5 раза выше. Основными проблемами в образе жизни ученые считают высокий уровень самоубийств, депрессию, повышенный холестерин и гипертонию, гибель от передозировок наркотиками.

Несмотря на это миллениалов считают самым образованным поколением, которое когда-либо видел мир. Добиться успехов в работе им чаще всего мешают именно проблемы со здоровьем. Если ситуация не изменится, то миллениалов ждет 40% смертность по сравнению с поколением Х в том же возрасте.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Rauce Padgett