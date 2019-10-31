В стране смертность от злокачественных образований усилится.

Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольгу Лебединскую. Естественная убыль населения в 2019 году немного снизилась - до 1,23 млн человек. Такие сведения предоставили в Росстате. Однако количество умерших от раковых опухолей выросло с 197 тысяч до 200 тысяч человек.

По данным Росстата на 1 января 2019 года численность россиян в возрасте старше 60 лет превысила 32 миллиона человек. С учетом того, что за три последних года численность лиц старше шестидесяти лет выроста почти на 1 миллион 526 тысяч человек (на 5%), то можно ожидать и роста абсолютного значения числа заболевших комментирует спикер

Эксперты считают, что такой показатель связан с общим старением населения России. Онкологи говорят, что в основной группе риска находятся люди, которым старше 60 лет. Медики ожидают дальнейшего ухудшения ситуации и роста смертности от онкологии. Рак диагностируется в том возрасте, в котором доля женщин ближайшие десять лет будет расти.

Ранее Piter.tv писал о том, что назван средний возраст диагностики рака в России.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter TV, YouTube/ Expedia, Channel 4

