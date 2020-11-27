Наталья Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные акции в воскресенье. Депутат Государственной Думы написала об этом в собственном Telegram-аккаунте. По мнению парламентария, массовые беспорядки могут привести к трагедиям. Она также уточнила, что их можно считать инструментом в руках людей, которые пытаются получить власть любым способом, даже ценой жизни детей. В пример она привела события, которые произошли в 2013 году в Киеве.
Я призываю каждого человека к благоразумию и собственному мнению. Не поддавайтесь на красивые лозунги о справедливости из уст людей, которые сами понятия не имеют, что это такое
Наталья Поклонская, депутат ГД
По мнению эксперта, организаторы акцией протеста подталкивают несовершеннолетних граждан к правонарушениям, а также провоцируют правоохранительные органы. По мнению Поклонской, ничего созидательного в действиях "борцов за справедливость" нет.
Поклонская ответила пожелавшему посетить Крым Кравчуку.
Фото: ТГ/Наталья Поклонская
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все