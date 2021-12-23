Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская назвала букву Z символом трагедии и горя. По мнению чиновницы, именно это символизирует буква, так как в ходе вооруженного конфликта как на Украине, так и с российской стороны, есть раненые и погибшие солдаты. Данную букву военнослужащие наносят на боевую технику в знак участия в специальной военной операции.
Потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет.
Наталья Поклонская, чиновница
Гостья эфира напомнила зрителям о том, что ранее призывала РПЦ не изображать на пасхальных куличах букву Z. При этом она уточнила, что не располагает достоверной информацией о том, что такой инцидент действительно имел место быть.
Эксперты предположили причины отказа Поклонской быть послом в Кабо-Верде.
Фото и видео: YouTube / Живой Гвоздь
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