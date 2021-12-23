Замглавы Россотрудничества объяснила, что есть погибшие как от Украины, так и РФ.

Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская назвала букву Z символом трагедии и горя. По мнению чиновницы, именно это символизирует буква, так как в ходе вооруженного конфликта как на Украине, так и с российской стороны, есть раненые и погибшие солдаты. Данную букву военнослужащие наносят на боевую технику в знак участия в специальной военной операции.

Потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет. Наталья Поклонская, чиновница

Гостья эфира напомнила зрителям о том, что ранее призывала РПЦ не изображать на пасхальных куличах букву Z. При этом она уточнила, что не располагает достоверной информацией о том, что такой инцидент действительно имел место быть.

Эксперты предположили причины отказа Поклонской быть послом в Кабо-Верде.

Фото и видео: YouTube / Живой Гвоздь

