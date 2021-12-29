Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества

Решение о назначении на работу экс-депутата еще не принято.

Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник. Ранее бывший депутат Государственной Думы отказалась от должности посла в Кабо-Верде. Однако сама Поклонская считает преждевременным комментировать ее возможное новое трудоустройство.

Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству. Наталья Поклонская, экс-депутат

Ранее официальные лица российской дипломатии подтвердили данные о том, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, из-за которых она не сможет принять пост в Кабо-Верде.

Эксперты предположили причины отказа Поклонской быть послом в Кабо-Верде.

Фото: Instagram / nv_poklonskaya



