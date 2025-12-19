Покер Хуснутдинова помог "Бостону" разгромить "Рейнджерс"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Бостон" одержал разгромную победу над "Рейнджерс" со счетом 10:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четыре шайбы в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Фрейзера Минтена. "Бостон" идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 50 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Марат Хуснутдинов провел 40 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач. Россиянин идет на седьмом месте среди игроков команды по набранным очкам.

