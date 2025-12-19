Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Лос-Анджелес"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Виннипег" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в начале встречи. "Виннипег" прервал серию из 11 поражений подряд. Команда идет на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел за "Виннипег" 42 матча, забросил две шайбы и отдал семь голевых передач. Россиянин не забивал в регулярном чемпионате с ноября 2025 года.

Видео: YouTube / SPORTSNET