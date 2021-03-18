Новинка от Apple будет выпущена не раньше 2022 года.

Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале от компании Apple. Известно, что производитель разрабатывает первый складывающийся Рендер. Он будет создан с форм-факторе раскладушке. Ранее аналогичные устройства уже выпускались в фирмах Motorola и Samsung.

Samsung значится в роли поставщика для компании Apple гибких OLED-матриц. Внешне новый смартфон будет напоминать дизайн двенадцатой версии. Специалисты полагают, что выпускающий производитель на несколько лет планирует вернуться к "квадратному" корпусу. Также на рендорах ролика замечен дополнительный экран, в котором будет фиксироваться сервисная информация.

Предположительно, гибкий iPhone получит название Fold. Официально он будет представлен не раньше 2022 года.

Новый IPhone 13 Pro получит максимальный объем памяти в 1 Тб.

Фото и видео: YouTube/iPhone Flip Concept — Apple

