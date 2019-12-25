Новый IPhone 13 Pro получит максимальный объем памяти в 1 Тб

В iPhone 12 максимальный объем памяти составляет 512 гигабайт.

Аналитики американской компании Wedbush сообщили, что новый iPhone 13 получит до 1 Тб внутренней памяти, когда как максимальный объем памяти iPhone 12 составляет 512 гигабайт.

До этого слухи о большом объеме памяти новой модели ходили, но теперь информацию подтвердили надежные инсайдеры. Помимо этого в новом iPhone ждут трехмодульную основную камеру. Модули LTPO от Samsung, которые могут автоматически менять частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц, что позволит расходовать заряд батареи эффективнее. У Apple на данный момент есть только одно устройство с объемом памяти 1 Тб – планшет iPad Pro.

Отмечается, что у компании Samsung еще в 2019 году увеличил объем памяти своего смартфона до терабайта – Galaxy S10.

Apple представит линейку iPhone 13 осенью этого года.

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