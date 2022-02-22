Режиссер выпустил фильм, снятый на гаджеты компании Apple.

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук снял новую короткометражку полностью на iPhone. Ролик выпущен на официальном YouTube-канале от американской компании Apple. Проект подготовлен в рамках маркетинговой компании "Снято на iPhone" под названием Life Is But a Dream ("Жизнь — это всего лишь сон"). Известно, что операторы использовали для съемок версии смартфона iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Режиссером фильма выступил постановщик и автор фильма "Олдбой" Пак Чхан Ук. Картина длится немногим более 20 минут. Она представляет из себя фэнтезийную историю о боевых искусствах, с романтическими вставками, "черным" юмором и традиционным жанром Южной Кореи - пансори.

Напомним, что Пак Чхан Ук уже снимал фильмы на iPhone. В 2011 году он стал автором "Ночной рыбалки", снятой на iPhone 4. За эту короткометражную работу иностранец получил награду на 61-м Берлинале.

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Фото и видео: YouTube / Apple

