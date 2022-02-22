Capcom анонсировала компьютерную игру Street Fighter 6

Компания Capcom официально анонсировала компьютерную игру Street Fighter 6. При этом создатели проекта презентовали зрителям лишь лишенный смысла тизер проекта. При этом видео было заранее анонсировано на официальном сайте разработчиков с указанным таймером до выпуска ролика.
Геймеры ожидали от авторов ролик по одному из двух проектов: Street Fighter 6 или ремейка Resident Evil 4. Capcom снабдила анонс 40-секундным тизером, в котором можно увидеть персонажей Рю и Люка, готовых к схватке друг с другом. Авторы пообещали поделиться подробностями об игре ближе к лету 2022 года. Дата официального релиза новинки не назначена.
Ретро-игра Shredder"s Revenge обзавелась трейлером со Сплинтером.
Фото и видео: YouTube / Street Fighter
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