Capcom анонсировала компьютерную игру Street Fighter 6

Сроки выхода игры на ПК и консолях не назначена.

Компания Capcom официально анонсировала компьютерную игру Street Fighter 6. При этом создатели проекта презентовали зрителям лишь лишенный смысла тизер проекта. При этом видео было заранее анонсировано на официальном сайте разработчиков с указанным таймером до выпуска ролика.

Геймеры ожидали от авторов ролик по одному из двух проектов: Street Fighter 6 или ремейка Resident Evil 4. Capcom снабдила анонс 40-секундным тизером, в котором можно увидеть персонажей Рю и Люка, готовых к схватке друг с другом. Авторы пообещали поделиться подробностями об игре ближе к лету 2022 года. Дата официального релиза новинки не назначена.

Ретро-игра Shredder"s Revenge обзавелась трейлером со Сплинтером.

Фото и видео: YouTube / Street Fighter

