266 тысяч цифровых карт: жители СЗФО сэкономили со Сбербанком более 1,3 тонны пластика в 2020 году

Эта цифра почти в шесть раз больше, чем в 2019 году.

По итогам 2020 года жители Северо-Западного федерального округа (СЗФО) сэкономили более 1,3 тонн пластика благодаря использованию цифровых карт Сбербанка. Это почти в шесть раз больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

За год клиенты Сбербанка в СЗФО открыли более 266 тысяч цифровых карт. Всего владельцами таких карт в регионе являются 326 тысяч человек. Наиболее активно ими пользуются жители Петербурга, открывшие 117 тысяч цифровых карт (44% от общего количества). В тройку лидеров также попали Ленобласть (более 30 тысяч карт) и Калининградская область (19,7 тысяч карт).

Цифровые карты Сбербанка могут быть как кредитными, так и дебетовыми. С их помощью можно делать платежи и переводы, онлайн и офлайн покупки и др. Главное отличие от обычной карты в необходимости использования смартфона, умных часов, браслета или любого другого гаджета с поддержкой NFC. Чтобы совершить операцию, необходимо загрузить данные карты в мобильный кошелек – SberPay, Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay.

Мы предлагаем своим клиентам выбор: они могут отказаться от пластика и тем самым внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Цифровая карта абсолютно безвредна для природы. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Цифровую карту можно оформить в СберБанк Онлайн за пару минут. Активация проходит практически мгновенно, карту можно сразу использовать. Выпуск и обслуживание бесплатные. Срок действия карты – 3 года.

Также каждый пользователь приложения СберБанк Онлайн может выпустить обычную банковскую карту, но тоже в цифровом формате, без пластикового носителя. В процессе оформления карты клиенту нужно только выбрать "Давайте без пластика". В последствии можно заказать обычную карту в несколько кликов.

На данный момент опция "Давайте без пластика" доступна при оформлении СберКарты и СберКарты Тревел. Далее такой формат запустят для других карт Сбера.

Фото: samsung.com