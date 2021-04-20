Пойманного в центре Петербурга бобра поместили в Ораниенбаумский заказник

Зверек оказался полностью здоров.

Бобра, пойманного в Центральном районе Петербурга 20 апреля, вернули в дикую природу. Новым домом зверька стал Ораниенбаумский заказник, расположенный у реки Караста. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

Испуганного бобра обнаружили жильцы дома №4 по Ярославской улице. Его увидели во дворе около 10 часов утра. Забравшие зверька экологи установили, что он абсолютно здоров и готов к самостоятельной жизни. Бобра отвезли в заказник и выпустили на волю.

Ранее петербуржцы встретили семейство кабанов у Шуваловского карьера.

Видео: пресс-служба Комитета по природопользованию