Бобра нашли во дворе жилого дома в Центральном районе Петербурга

Жильцы дома 4 по Ярославской улице утром 20 апреля обнаружили во дворе бобра. Об этом сообщила "Фонтанка".
Дикое животное увидели во дворе дома около десяти утра. Местные жители обратились в ЖКС и позвонили в мобильную экологическую дежурную службу.
На место выехали специалисты комитета по природопользованию, они поймали бобра. Его отвезут к специалистам по диким животным. После этого будет решено, можно ли отпустить его в естественную среду обитания.
Ранее биолог рассказывал, как нужно вести себя при встрече с бобром.
Фото: pixabay
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