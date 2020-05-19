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Бобра нашли во дворе жилого дома в Центральном районе Петербурга
Сегодня, 12:22
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nastya960

Бобра нашли во дворе жилого дома в Центральном районе Петербурга

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Его отвезут к специалистам по диким животным.

Жильцы дома 4 по Ярославской улице утром 20 апреля обнаружили во дворе бобра. Об этом сообщила "Фонтанка".

Дикое животное увидели во дворе дома около десяти утра. Местные жители обратились в ЖКС и позвонили в мобильную экологическую дежурную службу.

На место выехали специалисты комитета по природопользованию, они поймали бобра. Его отвезут к специалистам по диким животным. После этого будет решено, можно ли отпустить его в естественную среду обитания.

Ранее биолог рассказывал, как нужно вести себя при встрече с бобром.

Фото: pixabay

Теги: бобр, ярославская
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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