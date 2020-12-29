Жителей Рыбацкого попросили опасаться прыгающих на полтора метра бобров

Биолог рассказал, что бобры в Рыбацком живут уже не первый год, их там примерно пять особей.

Жителей Петербурга, которые заметили в Рыбацком бобров, попросили опасаться прыгающих на полтора метра животных. В разговоре с "Невскими Новостями" автор канала "Каждой твари по паре", биолог Павел Глазков предупредил, что встреча с бобром может быть опасной.

Биолог рассказал, что бобры в Рыбацком живут уже не первый год, их там примерно пять особей. Пока в городе небольшая оттепель, они вышли поесть свежей древесины. В сильные холода грызуны не выходят на поверхность, а питаются своими запасами.

В последние годы мы все чаще наблюдаем появление в городе бобров, некоторые остаются жить в Петербурге. Павел Глазков, биолог

Павел Глазков рассказал, что бобрам можно принести и яблоки, и морковь, но близко к самим животным приближаться не стоит. Бобры могут нанести серьезную травму.

Прыгают до полутора метров. Волки осмеливаются нападать на бобра только стаей. Павел Глазков, биолог

Дикие лисы стали выходить в Петербург с наступлением холодов.

Фото: pixabay