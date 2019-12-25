Мужчина явился в полицию самостоятельно.

Пойман сообщник бойцов спецназа ФСБ по разбойному нападению на банк. Об этом сообщили журналисты "Московского комсомольца" со ссылкой на собственный источник. По данным СМИ, задержание прошло на границе между Северной и Южной Осетией. Фигурант дела подозревается в нападении на московский банк "Металлург". По данному эпизоду также проходят сотрудники "Альфы" и "Вымпела".

Известно, что 35-летний уроженец Беслана Ахсар Дзуцев находился в розыске. После того, как мужчина получил свою долю за совершение преступления, он скрылся за границей. Подозреваемый является однокурсником с юридического факультета одного из фигурантов дела (бойца спецназа Владимира Урусова). Мужчина явился в правоохранительные органы с повинной. В ближайшее время он будет доставлен в Москву.

Напомним, что в розыске по уголовному делу остаются двое мужчин: предполагаемый заказчик нападения на банк Борис Караматов и Николай Стефа.

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Фото: Piter.tv