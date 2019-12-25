Пойман сообщник бойцов спецназа ФСБ по разбойному нападению на банк. Об этом сообщили журналисты "Московского комсомольца" со ссылкой на собственный источник. По данным СМИ, задержание прошло на границе между Северной и Южной Осетией. Фигурант дела подозревается в нападении на московский банк "Металлург". По данному эпизоду также проходят сотрудники "Альфы" и "Вымпела".
Известно, что 35-летний уроженец Беслана Ахсар Дзуцев находился в розыске. После того, как мужчина получил свою долю за совершение преступления, он скрылся за границей. Подозреваемый является однокурсником с юридического факультета одного из фигурантов дела (бойца спецназа Владимира Урусова). Мужчина явился в правоохранительные органы с повинной. В ближайшее время он будет доставлен в Москву.
Напомним, что в розыске по уголовному делу остаются двое мужчин: предполагаемый заказчик нападения на банк Борис Караматов и Николай Стефа.
Хакеры начали взламывать системы российских больниц.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все