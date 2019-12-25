ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства

В посольстве Великобритании ролик прокомментировали.

ФСБ обнародовала видео встречи соратника Алексея Навального Владимирка Ашуркова и сотрудника британского посольства. Ролик опубликовал телеканал RT.

Отметим, что Ашурков — исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом). Опубликован его разговор девятилетней давности с Джеймсом Уильямом Томасом Фордом – "бывшим вторым секретарём по политическим вопросам посольства в РФ. RT называет его тайным агентом MI6.

В посольстве Великобритании ролик прокомментировали, пишут "РИА Новости". Сотрудник заявил, что это стандартная практика — встреча с политикам и активистами, в том числе и оппозиционными. Отмечается, что подобная практика будет продолжаться и дальше.

Ранее ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах РФ.