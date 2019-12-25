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ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства
Сегодня, 10:30
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matveyvn

ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства

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В посольстве Великобритании ролик прокомментировали.

ФСБ обнародовала видео встречи соратника Алексея Навального Владимирка Ашуркова и сотрудника британского посольства. Ролик опубликовал телеканал RT.

Отметим, что Ашурков — исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом). Опубликован его разговор девятилетней давности с Джеймсом Уильямом Томасом Фордом – "бывшим вторым секретарём по политическим вопросам посольства в РФ. RT называет его тайным агентом MI6.

В посольстве Великобритании ролик прокомментировали, пишут "РИА Новости". Сотрудник заявил, что это стандартная практика — встреча с политикам и активистами, в том числе и оппозиционными. Отмечается, что подобная практика будет продолжаться и дальше.

Ранее ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах РФ.

 

Теги: навальный, фбк, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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