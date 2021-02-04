Киберпреступники обратили внимание на информационные ресурсы отечественных медицинских учреждений.

Хакеры начали взламывать системы российских больниц. Об этом на пленарном заседании "Инфофорума-2021" сообщил заместитель главы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам России Николай Мурашов. Чиновник уточнил, что киберпреступники внедряют вредоносные программы в программы-шифровальщики ресурсов медицинских учреждений.

Впервые отмечены случаи внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрующего пользовательские данные, в информационную инфраструктуру медицинских учреждений Николай Мурашов, эксперт по кибербезопасности

Напомним, что НКЦКИ создан указом главы ФСБ. Этот центр координирует работу по борьбе с хакерскими атаками на инфраструктурные объекты России.

В США заявили, что могут увеличить расходы на кибербезопасность из-за хакерской атаки.

Виидео: Youtube/Wad Astr