Видео: полиция остановила каршеринг, которым управлял водитель с чужого аккаунта

Камеры видеонаблюдения засняли каршеринговое авто, которое взял в аренду врач-травматолог с чужого аккаунта. Нарушителя остановили ночью 26-го января на Социалистической улице.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, по факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее у водителя уже были проблемы с законом. В 2020-м году его задерживали за езду в нетрезвом виде, материалы дела передали в суд. Тогда врач отказался проходить медосвитедельствование.
Также Piter.TV сообщил о том, что юриста ЗакСа Анну Довгалюк уволили после ДТП в центре Петербурга.
Видео: Piter.TV
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