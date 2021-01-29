Видео: полиция остановила каршеринг, которым управлял водитель с чужого аккаунта

Нарушитель не имел доступа к управлению машиной, но взял авто в аренду с чужого аккаунта.

Камеры видеонаблюдения засняли каршеринговое авто, которое взял в аренду врач-травматолог с чужого аккаунта. Нарушителя остановили ночью 26-го января на Социалистической улице.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, по факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее у водителя уже были проблемы с законом. В 2020-м году его задерживали за езду в нетрезвом виде, материалы дела передали в суд. Тогда врач отказался проходить медосвитедельствование.

Также Piter.TV сообщил о том, что юриста ЗакСа Анну Довгалюк уволили после ДТП в центре Петербурга.

Видео: Piter.TV