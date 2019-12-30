Трамватолог из Петербурга попал под уголовное дело за езду на каршеринге с чужого аккаунта

Мужчину поймали 26 января.

Врач-травматолог из Петербурга стал фигурантом уголовного дела о неправомерном завладении транспортным средством. Как стало известно Piter.TV, мужчину на каршеринговом авто остановили ночью 26 января на Социалистической улице. Отмечается, что медик воспользовался чужим аккаунтом, хотя сам не имел доступа к управлению машиной.

Известно, что мужчина использовал чужой номер и сел в "Киа Рио" в двенадцатом часу ночи накануне на Звенигородской улице. Возбуждено уголовное дело, врача поместили под подписку о невыезде. В полиции отметили, что в ноябре прошлого года мужчину задерживали за пьяную езду. Тогда травматолог отказался проходить медицинское освидетельствование, дело о нетрезвой езде передали в суд.

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