  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В четверг температура воздуха в Петербурге прогреется до +12 градусов
Сегодня, 21:26
58
nadezhda_sib

В четверг температура воздуха в Петербурге прогреется до +12 градусов

0 0

В городе на Неве держатся последние теплые деньки.

В четверг, 24 октября, в Северной столице не ожидается существенных осадков. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью температура воздуха достигнет +9 градусов, в днем прогреется до +12. В городе будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление будет повышаться. 

Синоптики прогнозируют, что со следующей недели в город на Неве придут холода

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 80 домов в Петербурге оборудуют электрическими кабелями, они будут препятствовать образованию наледи на крышах. 

Фото: pixabay.com 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии