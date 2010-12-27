В четверг температура воздуха в Петербурге прогреется до +12 градусов

В городе на Неве держатся последние теплые деньки.

В четверг, 24 октября, в Северной столице не ожидается существенных осадков.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью температура воздуха достигнет +9 градусов, в днем прогреется до +12. В городе будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление будет повышаться.

Синоптики прогнозируют, что со следующей недели в город на Неве придут холода.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 80 домов в Петербурге оборудуют электрическими кабелями, они будут препятствовать образованию наледи на крышах.

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