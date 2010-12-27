Петербуржцев предупредили о резком похолодании

Столбик термометра начнет опускаться со следующей недели.

Синоптики предупредили петербуржцев о скором похолодании. Как передает метеоцентр "Фобос", уже к концу октября в городе будет минусовая температура.

До конца текущей недели в Петербурге будет еще относительно тепло. Средняя температура воздуха составит плюс 7-10 градусов. Такая погода продержится в Северной столице до начала следующей недели. При этом на выходных, 26 и 27 октября, синоптики прогнозируют дожди.

Со вторника, 29 октября, в городе на Неве начнет холодать. В этот день температура воздуха опустится до плюс 4 градусов. В среду похолодает еще на 2 градуса. В ночь на четверг, 31 октября, в Петербурге ожидается до минус 2 градусов.

В первый день ноября Северную столицу накроет снег. Уже второго числа последнего осеннего месяца ожидается вновь ясная погода, правда, без потепления.

Ранее мы писали, что во вторник Петербург покинут дожди.

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