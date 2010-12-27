Дожди покинут Петербург во вторник

В этот день воздух прогреется до плюс 12 градусов.

Во вторник, 22 октября, в Петербурге будет тепло и сухо. Об этом сообщили специалисты городского Гидрометцентра.

В этот день воздух прогреется до плюс 12 градусов. Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью 5-7 м/с. На побережье Финского залива может быть немного ветренее, там ожидаются порывы до 10-12 м/с. Осадков не предвидится. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе выпадет снег.

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