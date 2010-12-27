Петербуржцы наслаждаются последними теплыми деньками на этой неделе.

В понедельник. 21 октября, главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе выпадет снег. Об этом Александр Колесов рассказал на своей официальной страничке в Facebook.

По словам синоптика, петербуржцы наслаждаются последними теплыми деньками на этой неделе.

Пока сильных дождей не будет, но похолодает уже к концу месяца. Там будет уже полностью зимняя погода и снег. Когда пойдут циклоны, относительно потеплеет, не так как сейчас отметил синоптик

Напоним, что во вторник Петербург прогреется до +12 градусов. В городе ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью будет дуть с западных направлений до 2-7 м/с, а днем юго-западный до 7-12 м/с.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили об активности диких кабанов.

Фото:pixabay