Петербуржцев предупредили об активности диких кабанов

Животные выходят в город в поисках пищи.

На этой недели жители Петербурга стали замечать в черте города диких кабанов. Один из них попал под колеса автомобиля на Парашютной улице.

По словам специалистов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, появление животных в черте города может быть вызвано рядом причин. Во-первых, кабаны могут беспрепятственно перемещаться из зеленой зоны Ленобласти в зеленую зону Петербурга. Кроме того, они могут выходить из леса в поисках пищи.

Чиновники призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на автодорогах и быть внимательными в темное время суток, когда кабаны особенно активны. Также следует обращать внимание на предупреждающие знаки "Дикие животные" и "Зона действия".

Горожанам напомнили, что все дикие особи, обитающие в естественной среде, являются государственной собственностью. Поэтому нанесение вреда этим животным будет наказываться по закону.

В случае ДТП необходимо выставить аварийный знак и вызвать сотрудников ГИБДД. Ни в коем случае нельзя увозить животное с места аварии. Повреждения, полученные во время ДТП, должна компенсировать страховка по полису ОСАГО.

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