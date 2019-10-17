Эксперт рассказал, как выжить петербуржцам при встрече с лосем

Как оказалось, у сохатых сейчас период размножения.

В четверг, 17 октября, стало известно, что в жилых кварталах Северной столицы были замечены лоси. Как оказалось, у сохатых сейчас период размножения. Начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович рассказал Piter.TV как обезопасить себя при встрече с лосем.

По словам эксперта, лось животное очень пугливое и редко нападет на людей. В период гона сохатые становятся агрессивным только по отношению к противникам. Проблема только в том, что сохатые бродят в поисках любви и попадают на территории, где живут люди.

Нападать лось сам не будет. Это что-то экстраординарное! Если же он и напал, то это защитная реакция. Кстати, лоси чаще всего бьют передними копытами. И этот удар похож на удар боксера рассказывает Николай Ахматович

Николай Ахматович отметил, что избежать конфликта с сохатым достаточно просто - человеку не стоит привлекать внимание.

Человеку необходимо аккуратно покинуть "место встречи с лосем", без шума. Важно: нельзя его кормить, делать селфи, убегать и поворачиваться спиной к сохатому заявил эксперт

Петербуржцам рекомендовано при встрече с лосем позвонить в соответствующие службы, которые уведут бедолагу обратно в лес. Отметим, что в настоящее время риск столкновения с лосем очень высок на дорогах Ленобласти.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге и Ленинградской области дополнительно установили предупреждающие знаки.

Видео:Вячеслав Забугин