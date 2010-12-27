По Петербургу гуляют лоси. Горожан просят не приближаться к ним

У сохатых период размножения.

В четверг. 17 октября, стало известно, что в жилых кварталы Северной столицы были замечены лоси. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как оказалось, у сохатых сейчас период размножения, поэтому лоси ведут себя очень активно, совершают длительные переходы, часто пересекают автомобильные трассы, заходят в местах постоянного пребывания людей.

Петербуржцы видели лосей в промзоне Шушары, на КАД, недалеко от Новоселок. Лось представляет серьезную опасность для людей, когда выходит на автомобильную дорогу. Это мощное и опасное животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть заявил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович

Известно, что период гона у лосей продлится до ноября. Петербуржцев просят быть аккуратнее на дорогах и не приближаться к сохатым.

Отметим, что в 2019 году в Петербурге дополнительно установили предупреждающие знаки на Приморском шоссе от поселка Ольгино до населенного пункта Лисий Нос и на Средневыборгском шоссе от поселка Молодежное до начала территории Ленинградской области.

Ранее мы сообщали о том, что петербургское МЧС предупредило предпринимателей о фейковых проверках мошенников.

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