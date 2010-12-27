Петербургское МЧС предупредило предпринимателей о фейковых проверках мошенников

В ведомстве рассказали, что о проверке юридическое лицо или индивидуальный предприниматель узнает заранее из письма.

В Петербурге участились мошенничества в отношении предпринимателей. Злоумышленники по телефону сообщают о будущей проверке и требуют вознаграждение за ее непроведение или за непринятие мер по ее результатам В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу рассказали о порядке проведения инспекции.

Орган надзора сообщает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю о плановой проверке не позднее, чем за три рабочих дня и о внеплановой не позднее, чем за 24 часа. Ведомство посылает копию распоряжения о грядущем визите заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. При проверке сотрудник Главного управления должен предъявить служебное удостоверение, в котором будет написано, что он государственный инспектор по пожарному надзору. С распоряжением о назначении выездной проверки должны быть ознакомлен его руководитель или уполномоченный представитель.

Информацию о плановых инспекциях можно узнать на официальном сайте Главного управления.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мошенники стали запускать в банкоматы фальшивые деньги.

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