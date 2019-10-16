Генпрокуратура сообщила о новом виде мошенничества с банкоматами

Мошенники начали подделывать купюры специально для устройств, принимающих деньги.

Генпрокуратура сообщила о новом виде мошенничества в России с банкоматами. По данным ведомства, мошенники начали подделывать купюры специально для устройств, принимающих деньги.

Известно, что злоумышленники наклеивают на фальшивые купюры специальные ленты. С их помощью банкоматы принимают фальшивые деньги за настоящие. После зачисления на счет, средства снимаются через другой банкомат, который выдает настоящие купюры. Факт преступления удается выявить, когда в устройстве заканчиваются купюры.

В ведомстве рассказали, что за год зарегистрировано более 18,8 тыс. преступлений в банковской сфере. Ущерб составил порядка 154 млрд рублей.

Напомним, ранее ЦБ сообщил о новом виде мошенничества с помощью банкоматов.

Видео: Science