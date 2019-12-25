В Ленобласти в понедельник потеплеет до +24 градусов

При этом ночью похолодает до "зимних" показателей.

Стало известно, какая погода будет в Ленинградской области в предстоящий понедельник. По данным ГУ МЧС по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 22 июня в регионе ожидается погода без осадков, возможна небольшая облачность. В течение дня ветер примет восточное и северо-восточное направление и будет дуть со скоростью в 3-8 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит +4...+9 градусов (местами до +13), днем потеплеет до 19-24 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

МЧС Ленобласти также предупредило о пожароопасной ситуации в одном из районов региона.

Ранее мы показали, как петербуржцы спасаются от жары на пляже у Южной дороги.

Фото: Piter.tv