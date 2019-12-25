  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти в понедельник потеплеет до +24 градусов
Сегодня, 16:39
16
fvbykov

В Ленобласти в понедельник потеплеет до +24 градусов

0 0

При этом ночью похолодает до "зимних" показателей.

Стало известно, какая погода будет в Ленинградской области в предстоящий понедельник. По данным ГУ МЧС по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 22 июня в регионе ожидается погода без осадков, возможна небольшая облачность. В течение дня ветер примет восточное и северо-восточное направление и будет дуть со скоростью в 3-8 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит +4...+9 градусов (местами до +13), днем потеплеет до 19-24 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

МЧС Ленобласти также предупредило о пожароопасной ситуации в одном из районов региона. 

Ранее мы показали, как петербуржцы спасаются от жары на пляже у Южной дороги. 

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии