"Местное Сен-Тропе": петербуржцы спасаются от жары на пляже у Южной дороги

Жители Крестовского острова наслаждаются аномальной жарой в Петербурге.

В Петербурге продолжается аномальная жара, ежедневно воздух прогревается до 27-29 градусов. Жители наслаждаются настоящей летней погодой на пляже у Южной дороги. Многие играют в волейбол, настольный теннис, купаются и занимаются на тренажерах.

Я профессиональный спортсмен, для меня такие тренировки это благодать. Сейчас из-за пандемии, я актер, все съемки пока приостановлены. Это, наверное, самое интересное место в городе, где можно с пользой и интересом провести время. Такое местное Сен-Тропе. Андрей Погребинский, актер, каскадер

Петербуржцы признаются, что в таких условиях сложно изолироваться и соблюдать дистанцию.

В таких условиях достаточно тяжело изолироваться и защищаться, повсеместно контакт с людьми, сейчас это просто невозможно. В маске и в холод тяжело дышать, сразу ты дышишь своим горячим углекислым газом, в такую погоду почти никто в маске не ходит. Андрей Павличенко, местный житель

Синоптики обещают, что жаркая и солнечная погода сохранится в городе и на следующей неделе.

Фото и видео: Piter.TV